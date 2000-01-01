Чередова Ирина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Ирина Ильина

Чередова Ирина Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чередов Аввакум Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чередов Самсон Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чередов Прохор Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чередов Федот Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close