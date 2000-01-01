Чередова Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Маремьяна Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Чередов Федот Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно