Чередова Ульяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Чередов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Чередов Яков Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Маремьяна Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787