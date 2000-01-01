Чередова Ульяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Ульяна Петрова

Чередова Ульяна Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чередов Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Чередов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чередов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Чередов Леонтей Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Чередов Василий Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Чередов Яков Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Степанов

Смерть
1787
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close