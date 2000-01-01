Чередов Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Иван Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

Около 1691 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Чередов Степан Афанасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чередов Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Чередов Иван Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чередов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Чередов Леонтей Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Чередов Василий Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Чередов Яков Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Маремьяна Иванова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ульяна Петрова

Смерть
1785
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