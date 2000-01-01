Чередов Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Чередов Степан Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Чередов Иван Иванов
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Чередов Яков Иванов
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Маремьяна Иванова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Ульяна Петрова
Смерть
1785