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Чередов Никифор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Чередов Иван Степанов

Мать: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чередов Яков Никифоров

Мать ребёнка: Чередова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чередов Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Чередова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чередов Евстафий Никифоров

Мать ребёнка: Чередова Агафья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Агафья Васильева

Смерть
1785
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