Чередов Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Чередов Иван Степанов
Мать: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Чередова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Чередова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Чередов Евстафий Никифоров
Мать ребёнка: Чередова Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785