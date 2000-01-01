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Чередов Прохор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Чередов Иван Иванов

Мать: Чередова Ирина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Николай Прохоров

Мать ребёнка: Чередова Фиония

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чередов Кирилл Прохоров

Мать ребёнка: Чередова Фиония

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Чередов Семён Прохоров

Мать ребёнка: Чередова Фиония

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Чередов Поликарп Прохоров

Мать ребёнка: Чередова Фиония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Фиония

Смерть
Неизвестно
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