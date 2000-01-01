Чередов Прохор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Чередов Иван Иванов
Мать: Чередова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Чередова Фиония
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Чередова Фиония
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Чередова Фиония
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Чередов Поликарп Прохоров
Мать ребёнка: Чередова Фиония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Фиония
Смерть
Неизвестно