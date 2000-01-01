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Чередов Федот Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Чередов Иван Иванов

Мать: Чередова Ирина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Чередов Ефрем Федотов

Мать ребёнка: Чередова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чередов Егор Федотов

Мать ребёнка: Чередова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Мавра Федотова

Мать ребёнка: Чередова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марфа Федотова

Мать ребёнка: Чередова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Агафья Ивановна

Смерть
1837
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