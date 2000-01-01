Чередов Федот Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Чередов Иван Иванов
Мать: Чередова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Чередова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Чередов Егор Федотов
Мать ребёнка: Чередова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Мавра Федотова
Мать ребёнка: Чередова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марфа Федотова
Мать ребёнка: Чередова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Агафья Ивановна
Смерть
1837