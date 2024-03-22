Рождественская (Егерева) Мелания Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Егерева) Мелания Сергеевна

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1867

Отец: Егерев Сергей Матвеев

Мать: Егерева Александра Иродионова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.01.1885

Муж: Рождественский Матвей Филиппов

Рождение ребёнка
12.10.1890

Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич

Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1895

Сын: Рождественский Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аниканова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Дочь: Котова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рождественский Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич

Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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