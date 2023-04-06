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Егерев Сергей Матвеев

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

06.09.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1840

Отец: Егерев Матвей Яковлев

Мать: Егерева Праскева Осипова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.11.1858

Жена: Егерева Александра Иродионова

Рождение ребёнка
10.11.1859

Дочь: Стефанида Сергеевна

Мать ребёнка: Егерева Александра Иродионова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.11.1863

Дочь: Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Егерева Александра Иродионова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.12.1867

Дочь: Рождественская Мелания Сергеевна

Мать ребёнка: Егерева Александра Иродионова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мавра Сергеевна

Мать ребёнка: Егерева Александра Иродионова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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