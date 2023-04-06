Егерев Сергей Матвеев
Место рождения
Дата рождения06.09.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1840
Отец: Егерев Матвей Яковлев
Мать: Егерева Праскева Осипова
Бракосочетание
10.11.1858
Рождение ребёнка
10.11.1859
Дочь: Стефанида Сергеевна
Мать ребёнка: Егерева Александра Иродионова
Рождение ребёнка
02.11.1863
Дочь: Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Егерева Александра Иродионова
Рождение ребёнка
29.12.1867
Дочь: Рождественская Мелания Сергеевна
Мать ребёнка: Егерева Александра Иродионова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мавра Сергеевна
Мать ребёнка: Егерева Александра Иродионова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно