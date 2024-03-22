Егерева Праскева Осипова
Место рождения
Дата рождения06.11.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1811
Отец: Осип Филиппов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Егерев Тарас Матвеев
Отец ребёнка: Егерев Матвей Яковлев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Егерев Матвей Яковлев
Рождение ребёнка
06.09.1840
Отец ребёнка: Егерев Матвей Яковлев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Егерев Матвей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно