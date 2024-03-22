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Егерева Праскева Осипова

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

06.11.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1811

Отец: Осип Филиппов

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Егерев Тарас Матвеев

Отец ребёнка: Егерев Матвей Яковлев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Егерев Матвей Яковлев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.09.1840

Сын: Егерев Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Егерев Матвей Яковлев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Егерев Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Егерев Матвей Яковлев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егерев Матвей Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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