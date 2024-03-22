Егерева Александра Иродионова
Место рождения
Дата рождения15.04.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1840
Отец: Иродион Владимиров
Мать: Праскева Емельянова
Бракосочетание
10.11.1858
Рождение ребёнка
10.11.1859
Дочь: Стефанида Сергеевна
Отец ребёнка: Егерев Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
02.11.1863
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Егерев Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
29.12.1867
Дочь: Рождественская Мелания Сергеевна
Отец ребёнка: Егерев Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Егерев Сергей Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно