Иродион Владимиров
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Владимир
Мать: Мария Пахомова
Бракосочетание
09.11.1823
Жена: Степанида Матвеева
Бракосочетание
26.09.1826
Жена: Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
13.05.1828
Дочь: Гликерья Иродионова
Мать ребёнка: Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
06.11.1830
Дочь: Стефанида Иродионова
Мать ребёнка: Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ермил Иродионов
Мать ребёнка: Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
09.01.1837
Дочь: Татьяна Иродионова
Мать ребёнка: Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
15.04.1840
Дочь: Егерева Александра Иродионова
Мать ребёнка: Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Андрей Иродионов
Мать ребёнка: Праскева Емельянова
Рождение ребёнка
01.04.1847
Сын: Василий Иродионов
Мать ребёнка: Праскева Емельянова
Смерть
Неизвестно