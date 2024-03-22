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Иродион Владимиров

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Владимир

Мать: Мария Пахомова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.11.1823

Жена: Степанида Матвеева

Бракосочетание
26.09.1826

Жена: Праскева Емельянова

Рождение ребёнка
13.05.1828

Дочь: Гликерья Иродионова

Мать ребёнка: Праскева Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.11.1830

Дочь: Стефанида Иродионова

Мать ребёнка: Праскева Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ермил Иродионов

Мать ребёнка: Праскева Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.01.1837

Дочь: Татьяна Иродионова

Мать ребёнка: Праскева Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1840

Дочь: Егерева Александра Иродионова

Мать ребёнка: Праскева Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Андрей Иродионов

Мать ребёнка: Праскева Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1847

Сын: Василий Иродионов

Мать ребёнка: Праскева Емельянова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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