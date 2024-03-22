Праскева Емельянова
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
26.09.1826
Муж: Иродион Владимиров
Рождение ребёнка
13.05.1828
Дочь: Гликерья Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Владимиров
Рождение ребёнка
06.11.1830
Дочь: Стефанида Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Владимиров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ермил Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Владимиров
Рождение ребёнка
09.01.1837
Дочь: Татьяна Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Владимиров
Рождение ребёнка
15.04.1840
Дочь: Егерева Александра Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Владимиров
Рождение ребёнка
1844
Сын: Андрей Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Владимиров
Рождение ребёнка
01.04.1847
Сын: Василий Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Владимиров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно