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Праскева Емельянова

Место рождения

Лущихино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Лущихино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.09.1826

Муж: Иродион Владимиров

Рождение ребёнка
13.05.1828

Дочь: Гликерья Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Владимиров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.11.1830

Дочь: Стефанида Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Владимиров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ермил Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Владимиров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.01.1837

Дочь: Татьяна Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Владимиров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1840

Дочь: Егерева Александра Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Владимиров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Андрей Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Владимиров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1847

Сын: Василий Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Владимиров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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