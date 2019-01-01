деревня Лущихино, деревня Лущихино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Лущихино

Ферзиковский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
357Лущихина, сц. вл.при рч. Алешне.4422188282

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Лущихинская волость
31. Лущихино, сельцо бывшее владельческое, при речке Алешне, дворов 24, жителей 159, волостное правление (уездный город в 44 верстах). В 5 верстах — церковь православная. Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Калужский уезд, Лущихинская волость
село Лущихино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Ферзиковский район
304108Лущихинодеревня54°25'36°50'N-37-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Ферзиковский муниципальный район, Сельское поселение деревня Зудна
29644440131д Лущихинодеревня
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