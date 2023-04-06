Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иродион Владимиров

Мать ребёнка: Мария Пахомова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Аггей Владимиров

Мать ребёнка: Мария Пахомова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Пахомова

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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