Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иродион Владимиров
Мать ребёнка: Мария Пахомова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Аггей Владимиров
Мать ребёнка: Мария Пахомова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Пахомова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно