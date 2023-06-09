Рождественский Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1895
Бракосочетание
11.05.1914
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Рождественская Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.04.1917
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Рождественская Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.08.1918
Сын: Рождественский Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Рождественская Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
02.05.1920
Сын: Рождественский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Рождественская Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно