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Рождественский Василий Матвеевич

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1895

Отец: Рождественский Матвей Филиппов

Мать: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
11.05.1914

Жена: Рождественская Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Рождественская Евдокия Яковлевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1917

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Рождественская Евдокия Яковлевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.08.1918

Сын: Рождественский Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Рождественская Евдокия Яковлевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.05.1920

Сын: Рождественский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рождественская Евдокия Яковлевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно