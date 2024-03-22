Рождественская Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
11.05.1914
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Рождественский Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
11.04.1917
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Рождественский Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
27.08.1918
Сын: Рождественский Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Рождественский Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1920
Сын: Рождественский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Рождественский Василий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно