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Рождественская Евдокия Яковлевна

Место рождения

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
11.05.1914

Муж: Рождественский Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Рождественский Василий Матвеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1917

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Рождественский Василий Матвеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.08.1918

Сын: Рождественский Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Рождественский Василий Матвеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.05.1920

Сын: Рождественский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рождественский Василий Матвеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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