Рождественский Матвей Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРождественский Матвей Филиппов

Рождественский Матвей Филиппов

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

03.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1865

Отец: Рождественский Филипп Николаев

Мать: Рождественская Татьяна Трофимова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.01.1885

Жена: Рождественская Мелания Сергеевна

Рождение ребёнка
12.10.1890

Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1895

Сын: Рождественский Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аниканова Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Дочь: Котова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рождественский Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close