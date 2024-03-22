Рождественский Матвей Филиппов
Место рождения
Дата рождения03.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1865
Бракосочетание
09.01.1885
Рождение ребёнка
12.10.1890
Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна
Рождение ребёнка
26.01.1895
Сын: Рождественский Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аниканова Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна
Рождение ребёнка
01.02.1901
Дочь: Котова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рождественский Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна
Рождение ребёнка
30.03.1906
Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Рождественская Мелания Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно