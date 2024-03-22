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Рождественская Татьяна Трофимова

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

04.01.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1831

Отец: Трофим Кириллов

Мать: Евдокия (Авдотья) Васильева

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Рождественский Филипп Николаев

Рождение ребёнка
03.07.1857

Сын: Рождественский Патрикей Филиппов

Отец ребёнка: Рождественский Филипп Николаев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Рождественский Максим Филиппов

Отец ребёнка: Рождественский Филипп Николаев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.04.1863

Сын: Рождественский Федор Филиппов

Отец ребёнка: Рождественский Филипп Николаев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1865

Сын: Рождественский Матвей Филиппов

Отец ребёнка: Рождественский Филипп Николаев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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