Рождественская Татьяна Трофимова
Место рождения
Дата рождения04.01.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1831
Отец: Трофим Кириллов
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
03.07.1857
Сын: Рождественский Патрикей Филиппов
Отец ребёнка: Рождественский Филипп Николаев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Рождественский Максим Филиппов
Отец ребёнка: Рождественский Филипп Николаев
Рождение ребёнка
12.04.1863
Сын: Рождественский Федор Филиппов
Отец ребёнка: Рождественский Филипп Николаев
Рождение ребёнка
03.08.1865
Сын: Рождественский Матвей Филиппов
Отец ребёнка: Рождественский Филипп Николаев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно