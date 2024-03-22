Рождественский Филипп Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРождественский Филипп Николаев

Рождественский Филипп Николаев

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.06.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1826

Отец: Николай Константинов

Мать: Ульяна Петрова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Рождественская Татьяна Трофимова

Рождение ребёнка
03.07.1857

Сын: Рождественский Патрикей Филиппов

Мать ребёнка: Рождественская Татьяна Трофимова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Рождественский Максим Филиппов

Мать ребёнка: Рождественская Татьяна Трофимова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.04.1863

Сын: Рождественский Федор Филиппов

Мать ребёнка: Рождественская Татьяна Трофимова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1865

Сын: Рождественский Матвей Филиппов

Мать ребёнка: Рождественская Татьяна Трофимова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close