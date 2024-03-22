Рождественский Филипп Николаев
Место рождения
Дата рождения27.06.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1826
Отец: Николай Константинов
Мать: Ульяна Петрова
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
03.07.1857
Сын: Рождественский Патрикей Филиппов
Мать ребёнка: Рождественская Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Рождественский Максим Филиппов
Мать ребёнка: Рождественская Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
12.04.1863
Сын: Рождественский Федор Филиппов
Мать ребёнка: Рождественская Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
03.08.1865
Сын: Рождественский Матвей Филиппов
Мать ребёнка: Рождественская Татьяна Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно