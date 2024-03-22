Ульяна Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1821
Муж: Николай Константинов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иоанн Николаев
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
20.01.1824
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
22.06.1824
Дочь: Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
27.06.1826
Сын: Рождественский Филипп Николаев
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
24.12.1828
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иосиф Николаев
Отец ребёнка: Николай Константинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архип Николаев
Отец ребёнка: Николай Константинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно