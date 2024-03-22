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Ульяна Петрова

Место рождения

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гурьева, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
23.10.1821

Муж: Николай Константинов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Николай Константинов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1824

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Николай Константинов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.06.1824

Дочь: Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Константинов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.06.1826

Сын: Рождественский Филипп Николаев

Отец ребёнка: Николай Константинов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.12.1828

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Константинов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иосиф Николаев

Отец ребёнка: Николай Константинов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архип Николаев

Отец ребёнка: Николай Константинов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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