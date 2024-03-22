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Николай Константинов

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

20.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
23.10.1821

Жена: Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1824

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.06.1824

Дочь: Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.06.1826

Сын: Рождественский Филипп Николаев

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.12.1828

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иосиф Николаев

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архип Николаев

Мать ребёнка: Ульяна Петрова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
20.04.1857
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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