Николай Константинов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти20.04.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
23.10.1821
Жена: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иоанн Николаев
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
20.01.1824
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
22.06.1824
Дочь: Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
27.06.1826
Сын: Рождественский Филипп Николаев
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
24.12.1828
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иосиф Николаев
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архип Николаев
Мать ребёнка: Ульяна Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1857