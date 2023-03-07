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Рождественский Патрикей Филиппов

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

03.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1857

Отец: Рождественский Филипп Николаев

Мать: Рождественская Татьяна Трофимова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Марфа Патрикеевна

Мать ребёнка: Рождественская Степанида Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Никита Патрикеевич

Мать ребёнка: Рождественская Степанида Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Степанида Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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