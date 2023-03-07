Рождественский Патрикей Филиппов
Место рождения
Дата рождения03.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1857
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Марфа Патрикеевна
Мать ребёнка: Рождественская Степанида Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Никита Патрикеевич
Мать ребёнка: Рождественская Степанида Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно