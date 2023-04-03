Рождественская Степанида Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Марфа Патрикеевна
Отец ребёнка: Рождественский Патрикей Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Никита Патрикеевич
Отец ребёнка: Рождественский Патрикей Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно