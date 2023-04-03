Рождественская Степанида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская Степанида Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Марфа Патрикеевна

Отец ребёнка: Рождественский Патрикей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Никита Патрикеевич

Отец ребёнка: Рождественский Патрикей Филиппов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Патрикей Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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