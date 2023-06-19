Котова (Рождественская) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Рождественская) Анна Матвеевна

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.02.1901

Дата смерти

13.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1901

Отец: Рождественский Матвей Филиппов

Мать: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Котов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Семенович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Котов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Семенович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Котов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Семенович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Семенович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Семенович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Семенович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Василий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.02.1967
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область