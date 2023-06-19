Котова (Рождественская) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1901
Дата смерти13.02.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1901
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Котов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Котов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Котов Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1967