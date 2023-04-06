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Котов Евгений Васильевич

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Котов Василий Семенович

Мать: Котова Анна Матвеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Котова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Евгеньевич

Мать ребёнка: Котова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Маргарита

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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