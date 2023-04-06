Котов Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Котов Василий Семенович
Мать: Котова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Котова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Евгеньевич
Мать ребёнка: Котова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Маргарита
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно