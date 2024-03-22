Аниканова (Рождественская) Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аниканова (Рождественская) Александра Матвеевна

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Рождественский Матвей Филиппов

Мать: Рождественская Мелания Сергеевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Аниканов ?

Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Нина

Отец ребёнка: Аниканов ?

Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Аниканов ?

Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аниканов ?

Место жительства
Неизвестно
Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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