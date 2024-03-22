Аниканова (Рождественская) Александра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Аниканов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Нина
Отец ребёнка: Аниканов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Аниканов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аниканов ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно