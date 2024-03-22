Аниканов ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Аниканова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Нина
Мать ребёнка: Аниканова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Аниканова Александра Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно