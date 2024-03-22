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Аниканов ?

Место рождения

Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Аниканова Александра Матвеевна

Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Нина

Мать ребёнка: Аниканова Александра Матвеевна

Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Аниканова Александра Матвеевна

Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аниканова Александра Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Судаково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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