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Анкудинова Федора Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Гаврила Евтефеева жена Федора ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Анкудинов Захар Гавриилович

Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Гаврилов сын Захар 3 лет.
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Анкудинов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анкудинов Константин Гавриилович

Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анкудинов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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