Анкудинова Федора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Гаврила Евтефеева жена Федора ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Анкудинов Захар Гавриилович
Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Гаврилов сын Захар 3 лет.
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Анкудинов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анкудинов Константин Гавриилович
Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анкудинов Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Анкудинов Гавриил Евстафьевич
Смерть
Неизвестно