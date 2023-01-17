Анкудинов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
20.02.1888 ст.
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Восприемник племянницы Евдокии Алексеевны Анкудиновой Запись о рождении в МК Николаевской церкви в Вехней Туре за 1888 год. ГАСО ф.6 оп.20 д.124 л. 16об.-17
Смерть
Неизвестно