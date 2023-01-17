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Анкудинов Иван Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Мать: Анкудинова Федора Федоровна

Место жительства
20.02.1888 ст.
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Восприемник племянницы Евдокии Алексеевны Анкудиновой Запись о рождении в МК Николаевской церкви в Вехней Туре за 1888 год. ГАСО ф.6 оп.20 д.124 л. 16об.-17
Смерть
Неизвестно
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