Анкудинов Захар Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1847
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Гаврилов сын Захар 3 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Евфимьевна
Смерть
Неизвестно