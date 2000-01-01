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Анкудинов Захар Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Мать: Анкудинова Федора Федоровна

ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Гаврилов сын Захар 3 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Евфимьевна

Смерть
Неизвестно
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