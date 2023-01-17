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Анкудинов Константин Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Мать: Анкудинова Федора Федоровна

Рождение ребёнка
14.12.1888

Сын: Анкудинов Викторин Константинович

Мать ребёнка: Анкудинова Мария Ивановна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1890

Дочь: Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Анкудинова Мария Ивановна

ГАСО Ф6, Оп20, Д131, Л 67 об.-68 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода Верхотурского уезда Пермской губ. за 1890 год в записях "о родившихся" значится: (Счет родившихся) 142 (Месяц и день ро... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.

Сын: Анкудинов Николай Константинович

Мать ребёнка: Анкудинова Мария Ивановна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО,Ф.6 Оп.20 Д141 л.89 об-90. Метрическая книга о рождении, браке и смерти Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1894 год (л. 89 об.-90) №204 Родители: Верхотурский купеческий сын Констан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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