Анкудинова (Треухова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Треухов Иван Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1888
Сын: Анкудинов Викторин Константинович
Отец ребёнка: Анкудинов Константин Гавриилович
Рождение ребёнка
12.08.1890
Дочь: Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Анкудинов Константин Гавриилович
ГАСО Ф6, Оп20, Д131, Л 67 об.-68 МК Николаевской церкви Верхне-Туринского завода Верхотурского уезда Пермской губ. за 1890 год в записях "о родившихся" значится: (Счет родившихся) 142 (Месяц и день ро... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1894 ст.
Сын: Анкудинов Николай Константинович
Отец ребёнка: Анкудинов Константин Гавриилович
ГАСО,Ф.6 Оп.20 Д141 л.89 об-90. Метрическая книга о рождении, браке и смерти Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1894 год (л. 89 об.-90) №204 Родители: Верхотурский купеческий сын Констан... Показать все
Смерть
Неизвестно