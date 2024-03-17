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Анкудинов Николай Константинович

Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

20.11.1894 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1894 ст.

Отец: Анкудинов Константин Гавриилович

Мать: Анкудинова (Треухова) Мария Ивановна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО,Ф.6 Оп.20 Д141 л.89 об-90. Метрическая книга о рождении, браке и смерти Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1894 год (л. 89 об.-90) №204 Родители: Верхотурский купеческий сын Констан... Показать все
Смерть
1937
Анкудинов Николай Константинович (1894,Свердловская обл.,п.Верхняя Тура---1937.12.25) русский, житель: Пермская обл.,Лысьва Арест: 1937.11.05 Осужд. 1937.12.05. Обв. Обвинение: АСА. Расстр. 1937.12.25... Показать все

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