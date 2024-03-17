Анкудинов Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения20.11.1894 ст.
Дата смерти1937
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1894 ст.
ГАСО,Ф.6 Оп.20 Д141 л.89 об-90. Метрическая книга о рождении, браке и смерти Николаевской церкви Верхне-Туринского завода за 1894 год (л. 89 об.-90) №204 Родители: Верхотурский купеческий сын Констан... Показать все
Смерть
1937
Анкудинов Николай Константинович (1894,Свердловская обл.,п.Верхняя Тура---1937.12.25) русский, житель: Пермская обл.,Лысьва Арест: 1937.11.05 Осужд. 1937.12.05. Обв. Обвинение: АСА. Расстр. 1937.12.25... Показать все