Лапина (Анкудинова) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Анкудинова) Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Около 1927

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Мать: Анкудинова Федора Федоровна

Бракосочетание
18.01.1893 ст.

Муж: Лапин Павел Максимович

Рождение ребёнка
11.06.1895

Дочь: Галкова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Лапин Павел Максимович

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
МК Покровской церкви г. Верхотурья за 1895 г (счет родившихся женского пола) 18 (месяц и день рождения) 11 июня (месяц и день крещения) 15 июня (имена родившихся) Ольга (звание, имя, отчество и фамили... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Лапин Симеон Павлович

Отец ребёнка: Лапин Павел Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Лапин Павел Максимович

Смерть
Около 1927
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