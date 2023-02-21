Лапина (Анкудинова) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиОколо 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
18.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
11.06.1895
Дочь: Галкова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Лапин Павел Максимович
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
МК Покровской церкви г. Верхотурья за 1895 г (счет родившихся женского пола) 18 (месяц и день рождения) 11 июня (месяц и день крещения) 15 июня (имена родившихся) Ольга (звание, имя, отчество и фамили... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1908
Отец ребёнка: Лапин Павел Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Лапин Павел Максимович
Смерть
Около 1927