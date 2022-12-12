Галкова (Лапина) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкова (Лапина) Ольга Павловна

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Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

11.06.1895

Дата смерти

30.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1895

Отец: Лапин Павел Максимович

Мать: Лапина Анна Гавриловна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
МК Покровской церкви г. Верхотурья за 1895 г (счет родившихся женского пола) 18 (месяц и день рождения) 11 июня (месяц и день крещения) 15 июня (имена родившихся) Ольга (звание, имя, отчество и фамили... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галков Петр Прохорович

Смерть
30.05.1973
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