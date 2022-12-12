Галкова (Лапина) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1895
Дата смерти30.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1895
Отец: Лапин Павел Максимович
Мать: Лапина Анна Гавриловна
МК Покровской церкви г. Верхотурья за 1895 г (счет родившихся женского пола) 18 (месяц и день рождения) 11 июня (месяц и день крещения) 15 июня (имена родившихся) Ольга (звание, имя, отчество и фамили... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1973