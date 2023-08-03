Ирина Еремеева
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Еремей Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1714
Муж: Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
1715
Сын: Семён Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
1733
Сын: Максим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
1740
Сын: Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Алексей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Данилов
Смерть
Неизвестно