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Ирина Еремеева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1652 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Еремей Григорьев

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1714

Муж: Фёдор Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1715

Сын: Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Максим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1740

Сын: Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Данилов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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