деревня Галаково, деревня Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд (на 1915) — Familio

Галаково

Ивановская волость, Зубцовский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4888Галаково, д. вл.при р. Держе.30632111112
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Ивановская волость
47. Галахова, деревня бывшая владельческая, при реке Держе, дворов 38, жителей 209, шерстобитня

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Ивановская волость
12Галахово55
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