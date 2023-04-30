Еремей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1652

Дата смерти

После 1690

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1652

Отец: Григорий Никифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Матвей Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Иван Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Иван Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1677
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Евсей Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1690

Дочь: Ирина Еремеева

Мать ребёнка: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
После 1690
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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