Еремей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1652
Дата смертиПосле 1690
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1652
Отец: Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
1667
Сын: Матвей Еремеев
Рождение ребёнка
1669
Сын: Иван Еремеев
Рождение ребёнка
1672
Сын: Иван Еремеев
Место жительства
До 1677
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Евсей Еремеев
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Ирина Еремеева
Смерть
После 1690