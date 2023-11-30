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Марья Фёдорова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Фёдор Данилов

Мать: Ирина Еремеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1750

Муж: Афанасий Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1755 ст.

Сын: Кирилл Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
В метрической книге и ИВ за 1755 год назван "Ларион", однако в отказной книге того же года поименован Кириллом.
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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