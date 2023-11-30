Марья Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Фёдор Данилов
Мать: Ирина Еремеева
Бракосочетание
1750
Муж: Афанасий Ильин
Рождение ребёнка
06.06.1755 ст.
Сын: Кирилл Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Ильин
В метрической книге и ИВ за 1755 год назван "Ларион", однако в отказной книге того же года поименован Кириллом.
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Ильин
Смерть
Неизвестно