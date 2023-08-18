Афанасий Ильин
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти29.04.1772 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Илья Иванов
Мать: Прасковья Фёдорова
Бракосочетание
1750
Жена: Марья Фёдорова
Рождение ребёнка
06.06.1755 ст.
Сын: Кирилл Афанасьев
Мать ребёнка: Марья Фёдорова
В метрической книге и ИВ за 1755 год назван "Ларион", однако в отказной книге того же года поименован Кириллом.
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Афанасьева
Мать ребёнка: Марья Фёдорова
Смерть
29.04.1772 ст.