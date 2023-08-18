Афанасий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Ильин

Афанасий Ильин

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1731

Дата смерти

29.04.1772 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Илья Иванов

Мать: Прасковья Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1750

Жена: Марья Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1755 ст.

Сын: Кирилл Афанасьев

Мать ребёнка: Марья Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
В метрической книге и ИВ за 1755 год назван "Ларион", однако в отказной книге того же года поименован Кириллом.
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Афанасьева

Мать ребёнка: Марья Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
29.04.1772 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.