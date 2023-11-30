Прасковья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Фёдорова

Прасковья Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1679 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1711

Муж: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1712

Сын: Василий Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1718

Сын: Михаил Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Место жительства
До 1730
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1731

Сын: Афанасий Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1735

Сын: Никифор Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1756
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.