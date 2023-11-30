Прасковья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1711
Муж: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1712
Сын: Василий Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1718
Сын: Михаил Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Место жительства
До 1730
Рождение ребёнка
1731
Сын: Афанасий Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1735
Сын: Никифор Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Смерть
1756