Илья Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти19.05.1740 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Иван Фёдоров
Мать: не указана
Место жительства
До 1690
Бракосочетание
До 1711
Жена: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1712
Сын: Василий Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1718
Сын: Михаил Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Место жительства
До 1730
Рождение ребёнка
1731
Сын: Афанасий Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Никифор Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Смерть
19.05.1740 ст.