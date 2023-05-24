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Илья Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

19.05.1740 ст.

Пол

Мужской

Отец

1639 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1694 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Иван Фёдоров

Мать: не указана

Место жительства
До 1690
Бракосочетание
До 1711

Жена: Прасковья Фёдорова

Рождение ребёнка
1712

Сын: Василий Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Рождение ребёнка
1718

Сын: Михаил Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Место жительства
До 1730
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1731

Сын: Афанасий Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1735

Сын: Никифор Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
19.05.1740 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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