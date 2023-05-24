Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1639

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Константин Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Иуда Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1719

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