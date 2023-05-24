Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1639
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Лаврентий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Константин Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Иуда Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1719