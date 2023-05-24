Константин Иванов
Место рождениясельцо Бутово, Порецкий стан Старицкого уезда
Дата рождения1694
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Иван Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1722
Жена: Евдокия Кириллова
Место жительства
До 1723
Рождение ребёнка
16.06.1723 ст.
Сын: Тихон Константинов
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
01.03.1726 ст.
Сын: Конон Константинов
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никита Константинов
Мать ребёнка: Евдокия Кириллова
Смерть
1750