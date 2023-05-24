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Константин Иванов

Место рождения

сельцо Бутово, Порецкий стан Старицкого уезда

Дата рождения

1694

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Иван Фёдоров

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1722

Жена: Евдокия Кириллова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
До 1723
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1723 ст.

Сын: Тихон Константинов

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1726 ст.

Сын: Конон Константинов

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Никита Константинов

Мать ребёнка: Евдокия Кириллова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1750
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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