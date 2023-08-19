Евдокия Кириллова
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1758
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Кирилл Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1722
Муж: Константин Иванов
Рождение ребёнка
16.06.1723 ст.
Сын: Тихон Константинов
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1726 ст.
Сын: Конон Константинов
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никита Константинов
Отец ребёнка: Константин Иванов
Смерть
1758