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Евдокия Кириллова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1703

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Кирилл Фёдоров

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1722

Муж: Константин Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1723 ст.

Сын: Тихон Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1726 ст.

Сын: Конон Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Никита Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1758
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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