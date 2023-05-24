Конон Константинов
Место рождения
Дата рождения01.03.1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1726 ст.
Отец: Константин Иванов
Мать: Евдокия Кириллова
Бракосочетание
1747
Жена: Ирина Игнатьева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Михей Кононов
Мать ребёнка: Ирина Игнатьева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Клим Кононов
Мать ребёнка: Ирина Игнатьева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Дарья Кононова
Мать ребёнка: Ирина Игнатьева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Епистимия Кононова
Мать ребёнка: Ирина Игнатьева
Смерть
Неизвестно