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Конон Константинов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

01.03.1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1726 ст.

Отец: Константин Иванов

Мать: Евдокия Кириллова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1747

Жена: Ирина Игнатьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Михей Кононов

Мать ребёнка: Ирина Игнатьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Клим Кононов

Мать ребёнка: Ирина Игнатьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Дарья Кононова

Мать ребёнка: Ирина Игнатьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Епистимия Кононова

Мать ребёнка: Ирина Игнатьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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