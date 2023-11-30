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Ирина Игнатьева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1747

Муж: Конон Константинов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Михей Кононов

Отец ребёнка: Конон Константинов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Клим Кононов

Отец ребёнка: Конон Константинов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Дарья Кононова

Отец ребёнка: Конон Константинов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Епистимия Кононова

Отец ребёнка: Конон Константинов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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