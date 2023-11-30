Ирина Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1747
Муж: Конон Константинов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Михей Кононов
Отец ребёнка: Конон Константинов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Клим Кононов
Отец ребёнка: Конон Константинов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Дарья Кононова
Отец ребёнка: Конон Константинов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Епистимия Кононова
Отец ребёнка: Конон Константинов
Смерть
Неизвестно