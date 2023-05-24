Тихон Константинов
Место рождения
Дата рождения16.06.1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1723 ст.
Отец: Константин Иванов
Мать: Евдокия Кириллова
Бракосочетание
До 1742
Жена: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Федосья Тихонова
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ларион Тихонов
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Василий Тихонов
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Тихонова
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Потап Тихонов
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья Тихонова
Мать ребёнка: Матрёна Степанова
Бракосочетание
1766
Жена: Матрёна Степанова
Рождение ребёнка
30.01.1771 ст.
Сын: Василий Тихонов
Мать ребёнка: Матрёна Степанова
Рождение ребёнка
01.04.1780 ст.
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Матрёна Степанова
Смерть
Неизвестно