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Тихон Константинов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

16.06.1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1723 ст.

Отец: Константин Иванов

Мать: Евдокия Кириллова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1742

Жена: Марья Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Федосья Тихонова

Мать ребёнка: Марья Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Ларион Тихонов

Мать ребёнка: Марья Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Василий Тихонов

Мать ребёнка: Марья Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Тихонова

Мать ребёнка: Марья Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Потап Тихонов

Мать ребёнка: Марья Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья Тихонова

Мать ребёнка: Матрёна Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1766

Жена: Матрёна Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1771 ст.

Сын: Василий Тихонов

Мать ребёнка: Матрёна Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1780 ст.

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Матрёна Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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