Василий Тихонов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Тихон Константинов
Мать: Марья Григорьева
Бракосочетание
1766
Жена: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
22.01.1770 ст.
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
24.07.1772 ст.
Дочь: Христина Васильева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Призыв на военную службу
1778
Смерть
После 1778