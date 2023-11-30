Василий Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Тихонов

Василий Тихонов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1778

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Тихон Константинов

Мать: Марья Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1766

Жена: Ирина Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1770 ст.

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1772 ст.

Дочь: Христина Васильева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Призыв на военную службу
1778
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
После 1778

Мы используем куки для улучшения работы сайта.