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Кирилл Афанасьев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

06.06.1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

1732 г.р.

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1755 ст.

Отец: Афанасий Ильин

Мать: Марья Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
В метрической книге и ИВ за 1755 год назван "Ларион", однако в отказной книге того же года поименован Кириллом.
Бракосочетание
23.01.1773 ст.

Жена: Ирина Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1776 ст.

Сын: Василий Кириллов

Мать ребёнка: Ирина Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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