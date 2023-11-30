Кирилл Афанасьев
Место рождения
Дата рождения06.06.1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1755 ст.
Отец: Афанасий Ильин
Мать: Марья Фёдорова
В метрической книге и ИВ за 1755 год назван "Ларион", однако в отказной книге того же года поименован Кириллом.
Бракосочетание
23.01.1773 ст.
Жена: Ирина Фёдорова
Рождение ребёнка
22.03.1776 ст.
Сын: Василий Кириллов
Мать ребёнка: Ирина Фёдорова
Смерть
Неизвестно